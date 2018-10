Il QS-Sport titola: "Da sogni proibiti a dimenticati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Da sogni proibiti a dimenticati". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito ai grandi assenti di inizio stagione. Milinkovic-Savic e gli altri: hanno infiammato l'estate per poi scomparire. Altri nomi? Da Belotti a Pastore, da Keita a Vrsalijko, Chalanoglu e il fin qui disastroso Bakayoko. Chiusura con Schick: non riesce a imbroccarne una e, se lo scorso anno aveva l’alibi di infortuni e problemi di salute, quest’anno sembra andar peggio ad ogni chance concessa da Di Francesco.