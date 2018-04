Il Mattino, Benevento: "Vittoria, punto di partenza"

© foto di Insidefoto

Da una parte la gioia per l'incredibile vittoria a San Siro contro il Milan. Dall'altra l'amarezza per la matematica retrocessione in Serie B. E' questo il momento che sta vivendo il Benevento di Roberto De Zerbi che su Il Mattino trova spazio con un pezzo dal titolo: "Vittoria, punto di partenza per l'ambiente giallorosso". Parole, queste, che arrivano dalle dichiarazioni di Pietro Iemmello, attaccante sannita autore del gol vittoria contro i rossoneri. Il successo del Crotone a Udine ha decretato la retrocessione dei giallorossi ma rimangono alcuni punti forti dai quali ripartire.