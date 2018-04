Il Mattino di Padova: "E' fatta: il Padova torna in Serie B"

© foto di Ospiti

Dopo quattro anni il Padova torna in Serie B. Una promozione, quella del club biancoscudato, arrivata sul divano grazie alla sconfitta della Reggiana in quel di Bergamo contro l'AlbinoLeffe. La festa dunque a Padova è iniziata è Il Mattino di Padova oggi celebra la formazione di Pierpaolo Bisoli in prima pagina: "E' fatta: il Padova torna in Serie B" è il titolo principale.