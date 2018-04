Il Mattino: "Donnarumma, la papera è solo sui social"

© foto di Ospite

"Donnarumma, la papera è solo sui social" è il pezzo dedicato al Napoli e al pari di San Siro dello scorso weekend che propone Il Mattino in prima pagina. Al centro delle attenzioni, ovviamente, il portiere campano, del Milan che prima evita alla sua squadra la sconfitta contro la formazione di Maurizio Sarri e di conseguenza concede alla Juventus di allungare nella corsa scudetto contro i partenopei e poi finisce al centro delle polemiche per una frase detta su uno dei suoi profili social "Zio scusa non l'ho fatto apposta, la volevo levare quella mano ma non ci sono riuscito". Una battuta seguita poi da una serie di altre parole che non sono andate giù al popolo partenopeo.