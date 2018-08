Il Mattino: "Hamsik, dieci anni da anti-Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del match contro il Milan del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti Il Mattino dedica un pezzo al capitano azzurro, Marek Hamsik. "Hamsik, dieci anni da anti-Milan". "L'11 maggio 2008 il gran gol coast to coast al San paolo che diede via al trionfo (3-1) contro i rossoneri di Ancelotti. Fu tentato da Raiola nel 2011 per il passaggio in rossonero ma disse di no e ha proseguito il percorso da capitano del Napoli".