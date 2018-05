Il Mattino: "Hamsik spaventa Napoli: Voglio qualcosa di nuovo"

"Hamsik spaventa Napoli: Voglio qualcosa di nuovo" si legge su Il Mattino oggi in edicola. "Marek parla in Slovacchia del suo futuro e apre all'addio. E il padre rilancia: al 60% andrà in Cina". Ci vogliono almeno 25 milioni per ottenere il via libera del club. E anche nel 2011 alla Pravda ventilò la sua voglia di andare al Milan. Nel taglio basso le parole di Dries Mertens, che a differenza dello slovacco può liberarsi attraverso il pagamento di 28 milioni: "Ma noi napoletani non molliamoi mai".