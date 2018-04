Il Mattino: "L'attacco del Napoli non segna, tridente leggero in rosso"

© foto di Insidefoto/Image Sport

All'interno delle sue pagine sportive Il Mattino analizza l'attacco del Napoli e titola "L'attacco del Napoli non segna più, il tridente leggero è finito in rosso". Rispetto alla scorsa stagione sono 9 i gol in meno in campionato. Per un Milik che appare in ripresa dopo l'infortunio, ci sono Insigne e Mertens fermi al palo da circa un mese. Un problema non di poco conto in ottica corsa scudetto.