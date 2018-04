Il Mattino: "La volata". Napoli in vantaggio mentale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo di Torino per il Napoli è arrivato il momento di non mollare. Con la Juve sarà un testa a testa fino alla fine. Per questo motivo Il Mattino propone l'analisi del calendario che attende gli uomini di Maurizio Sarri. "La volata" è il titolo del pezzo in questione: "Poker dello scudetto. Il Napoli può sfruttare il vantaggio mentale".