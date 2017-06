© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra i molti nomi in chiave mercato peril Napoli continua a tenere banco il futuro di Pepe Reina. Sul portiere spagnolo scrive oggi Il Mattino riportanto le parole del padre del calciatore, Miguel Reina. "Pepe resta, Napoli ti ama" è il messaggio lanciato al figlio in trattativa per il rinnovo con la società del presidente De Laurentiis.