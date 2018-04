Il Mattino: "Personalità e grinta: il trionfo del Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mattino propone un'analisi, al di là del risultato, della gara fra Juventus e Napoli di ieri. Un match che ha visto comunque i partenopei giocare in maniera nettamente migliore rispetto ai rivali. "Personalità e grinta: il trionfo del Napoli" è il titolo del quotidiano che poi scrive: "L'impresa della vittoria nell'Allianz Stadium dopo un dominio assoluto per l'intera partita. Perfetti i cambi. Ritmo, raddoppi, occasioni: gli azzurri non demordono e battono la Juve al 90'".-