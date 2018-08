Il Mattino titola: "Per Sarri buona la Premier"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Per Sarri buona la Premier", si legge sulle pagine de Il Mattino. Esordio convincente dell'ex tecnico del Napoli: tre gol del Chelsea, a segno anche Jorginho, freddo su rigore. Ironico l'ex azzurro: "De Laurentiis parla di me? Vuol dire che già gli manco". Ma per ora poche tracce del sarrismo.