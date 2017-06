Il Messaggero: “La piccola Italia va a casa”

© foto di www.imagephotoagency.it

“La piccola Italia va a casa”. Questo il titolo che propone Il Messaggero nelle proprie pagine sportive, in merito al ko per 3-1 della Nazionale Under 21 contro la Spagna. La tripletta di Saul spinge la rojita in finale contro la Germania, per gli azzurrini s'è rivelato inutile il gol del momentaneo pareggio di Bernardeschi con la squadra ridotta in dieci uomini a causa dell'espulsione di Gagliardini.