Il Messaggero: "Champions, la finale del gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la marca d'avvicinamento a Lazio-Inter, match che deciderà l'ultima qualificata alla prossima Champions League. "Champions, la finale del gol" è il titolo che Il Messaggero ha scelto quest'oggi su questo tema, concentrandosi sul duello a distanza fra Ciro Immobile e Mauro Icardi. "Lazio e Inter è anche la sfida tra due bomber di razza - spiega il quotidiano capitolino -: Immobile contro Icardi, nei loro piedi le reti per l'Europa. Ventinove centri per il laziale che ha recuperato e sarà titolare. Ventotto per l'interista che adesso vuole rubargli lo scettro di re".