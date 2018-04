Il Messaggero: "Follia ultrà a Liverpool, allarme a Roma"

"Follia ultrà a Liverpool, allarme a Roma" titola Il Messaggero che dà ampio risalto in prima pagina ai gravi fatti avvenuti in Inghilterra. "Tifoso irlandese in coma. Due romanisti arrestati dalla Digos in trasferta". In pagina due si legge circa gli aggressori: "Scatta il tentato omicidio. Sono esponenti del gruppo Fedayn presi nella città inglese da agenti italiani. Ira UEFA: 'Provvedimenti durissimi'. Rischio squalifica per le prossime Coppe". E a pagina 3: "Tra Concertone e Champions allerta sicurezza nella Capitale. Posti di controllo, rigida organizzazione: più di 2.000 agenti per i due maxi eventi. Anticipato a domani il vertice al Viminale con UEFA, Scotland Yard, Roma e Liverpool".