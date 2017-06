© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La Lazio non molla il Papu". Il Messaggero analizza così il mercato dei biancocelesti, con Alejandro Gomez dell'Atalanta come primo obiettivo di Lotito e Tare. Trattativa complicata: l'incontro di ieri con l'agente Riso ha confermato la volontà del club capitolino e ribadito l'intesa esistente fra le parti, sulla base di un'offerta da 2 milioni di euro all'anno. Da convincere, però, vi è l'Atalanta, che per non smantellare chiede 20 milioni di euro. La Lazio, però, non è ancora arrivata nemmeno a 15.