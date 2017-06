Il Messaggero: "La Lazio punta sugli ex"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lazio punta sugli ex", scrive Il Messaggero in edicola questa mattina. Peruzzi rinnova per un altro anno il contratto da dt. Confermato in blocco anche lo staff medico biancoceleste. Il presidente Lotito al lavoro per portare in società Mauri come team manager e Foggia al fianco di Tare.