Il Messaggero: "Lazio, non solo arbitri e VAR"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, non solo arbitri e VAR" è il titolo che Il Messaggero propone per analizzare il momento di difficoltà della formazione di Simone Inzaghi. "Serve autocritica" scrive anche il quotidiano capitolino. "Allenatore e giocatori - si legge - devono evitare di sentirsi vittime di un disegno esterno per non determinare alibi e isteria".