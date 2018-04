Il Messaggero: "Lazio, poker Champions. Juve ko"

© foto di Ospite

Doppia apertura dedicata al campionato di Serie A al centro della prima pagina de Il Messaggero. "Lazio, è un pocker che sa di Champions" è il titolo scelto dal quotidiano capitolino per raccontare il 4-0 dei biancocelesti sulla Sampdoria; "Juve ko: Napoli a -1,. ribaltone scudetto" è invece il titolo scelto per il big match andato in scena ieri all'Allianz Stadium di Torino.