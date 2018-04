Il Messaggero: "Roma, anatomia di un suicidio"

"Roma, anatomia di un suicidio" titola oggi Il Messaggero all'interno delle sue pagine sportive: "La sconfitta di Liverpool chiama in causa le scelte tattiche di Di Francesco e la prova insufficiente dei suoi interpreti. I giocatori non hanno accettato le critiche del tecnico che ha scaricato su di loro le responsabilità del ko. Ora i giallorossi in quattro giorni si giocano il loro futuro sia in Italia sia in Europa. Gli inglesi hanno saputo approfittare dei vantaggi concessi in ogni zona del campo degli avversari".