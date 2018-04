Il Messaggero: "Roma, Eusebio vota Schick centravanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Eusebio vota Schick centravanti". Ultime di formazione sulla Roma, in vista della gara contro la SPAL, dalle pagine de Il Messaggero. Il quotidiano capitolino, in particolare, spiega come il tecnico abruzzese sia intenzionato a dare un turno di riposo a Dzeko, rilanciando il ceco come centravanti. In dubbio Kolarov, tornano Perotti e Nainggolan.