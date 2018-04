Il Messaggero: "Roma new look pro Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma new look pro Champions" è il titolo scelto da Il Messaggero per parlare della formazione di Eusebio Di Francesco alla viglia del match contro il Genoa. "Le partite con Barcellona e Lazio - si legge - hanno portato via energie fisiche e mentali: con Genoa e SPAL riposeranno i big, che dovranno essere freschi per il Liverpool".