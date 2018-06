Padova al lavoro sul mercato. Ieri c’è stato un confronto tra il dg Zamuner e il tecnico Pierpaolo Bisoli, nel quale sono state studiate alcune strategie per la prossima stagione. Si cerca un portiere, i profili che piacciono sono Merelli e Di Gregorio, ma il Padova sta valutando...

ESCLUSIVA TMW - Padova, tutto su Bonazzoli. E per la porta piace Posavec

Il Mattino in prima pagina: "Sarri domani a casa Chelsea"

Gazzetta di Parma, i campioni gialloblù: "Il posto del club è in serie A"

Lazio, Il Messaggero: "Wesley e Acerbi in, out Lukaku e Felipe"

Frosinone, Ciociaria Oggi: "Per la corsia destra spunta Dusan Basta"

Il Messaggero: "Roma, un terzetto per il nuovo attacco"

AS titola: "Kroos salva la Germania"

Perugia, Santopadre: "Offerta super per Moscati, ora aspettiamo"

"Roma, un terzetto per il nuovo attacco", titola Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Uno tra Berardi, Ziyech e Forsberg verrà acquistato dopo la partenza di Alisson, che vuole solo il Real Madrid. Sul portiere c'è anche il Chelsea, ma lui si è promesso a Florentino Perez. Slitta l'incontro per Florenzi.

