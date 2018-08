Il Messaggero sulla Lazio: "L'attacco fa ancora fatica"

© foto di Federico Gaetano

Spazio alle vicende di casa Lazio sulle colonne dell'edizione odierna de Il Messaggero. In particolare si fa riferimento ai dubbi di Simone Inzaghi in vista dell'esordio in campionato: "Lazio, l'attacco fa ancora fatica. Biancocelesti sconfitti per 1-0 dal Borussia Dortmund nell'ultima amichevole prima dell'avvio del campionato. Inzaghi prova i titolari per la gara contro il Napoli".