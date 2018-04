Il Messaggero sulla Lazio: "Milinkovic guida l'anima biancoceleste"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Focus su Sergej Milinkovic-Savic per Il Messaggero. "Milinkovic guida l'anima laziale", titola il quotidiano capitolino dopo la buona prestazione del centrocampista nel derby. Il serbo ha dato forza e sostanza sia in difesa che in attacco, muovendosi molto durante tutto l'arco della partita. E nel finale si è anche distinto al centro dell'attacco biancoceleste.