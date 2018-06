Il Messaggero titola: "I nuovi mister del calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"I nuovi mister del calcio", titola così Il Messaggero nelle sue pagine interne. Pirlo, Batistuta, Gilardino, Thiago Motta e Montero cominciano il corso per diventare allenatori. Se porteranno in panchina le qualità mostrate in campo il loro gioco sarà magistrale, duro oppure ultra offensivo.