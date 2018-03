Il Messaggero titola: "Roma, operazione Crotone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, operazione Crotone", titola così Il Messaggero nelle sue pagine sportive. I giallorossi, archiviata la Champions in attesa del Barça, giocano in Calabria per restare al terzo posto in classifica. Di Francesco propone un ampio turnover, rilancia Gonalons più Pellegrini e davanti punta su El Shaarawy.