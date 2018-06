Il Messaggero: "Un'app salverà gli utenti dal doppio abbonamento"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sarà domani il giorno decisivo per l'attribuzione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Uno step importante che, secondo Il Messaggero, dovrebbe vedere sul piatto le offerte di Sky e Perform. Interessante l'analisi su quest'ultima che, grazie ad un'applicazione digitale, permettere di evitare il problema del doppio abbonamento che fino a qualche ora sembrava profilarsi all'orizzionte come obbligo per tutti coloro che volevano vedere l'intero panorama di partite della massima serie. Attraverso quest'applicazione gli abbonati di Sky potranno avere accesso alle partite di Perform e viceversa.