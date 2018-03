Il Messaggero: "Urna agrodolce. Roma con Messi, Lazio col Salisburgo"

Il Messaggero in edicola questa mattina lascia spazio nel taglio alto della prima pagina al sorteggio Champions, con la Roma che dovrà sfidare il Barcellona per continuare il cammino nella massima competizione continentale. "L'urna è agrodolce, la Roma trova il Barcellona di Messi. La Lazio il Salisburgo", il titolo del quotidiano che sottolinea inoltre come i biancocelesti abbiano un compito più semplice in Europa League rispetto ai giallorossi.