Il Messaggero Veneto, De Sisti: "De Paul mi ricorda Bruno Conti"

Il Messaggero Veneto apre le sue pagine sportive con una lunga intervista a Giancarlo De Sisti, ex giocatore e allenatore, che parla dell'Udinese e in particolare di De Paul. "Mi ricorda il primo Bruno Conti", la benedizione. Poi, passando alla partita con la Fiorentina: "Pioli esame vero per Velazquez".