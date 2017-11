© foto di Federico Gaetano

"La Lazio si coccola Lulic l'anti Roma". Il Messaggero guarda già al derby della Capitale, in programma alla ripresa del campionato, con i biancocelesti che puntano tanto su Senad Lulic, l'uomo della Coppa Italia 2013 e non solo. Sfida scudetto? Meglio non chiederlo al bosniaco, che quella parola non vuole neanche pronunciarla, per scaramanzia.