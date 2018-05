Il QN e l'addio di Buffon: "Il sogno Champions continua a Parigi"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Nazionale di questa mattina apre in prima pagina con l'addio alla Juventus da parte di Gigi Buffon: "Il sogno Champions continua a Parigi". Il portiere ha deciso di salutare la Vecchia Signora e la Nazionale, ma non il calcio. Il PSG gli offre un ricco biennale e la possibilità di lottare ancora per l'ultimo grande obiettivo della sua carriera.