Il QS e il nuovo commissario tecnico dell'Italia: "I magnifici sette"

© foto di Di Benedetto

Il QS in edicola questa mattina dedica la sua apertura delle pagine sportive all'Italia, con il titolo: "I magnifici sette". Il riferimento è a quello che potrebbe essere il nuovo commissario tecnico: la successione di Di Biagio potrebbe aprire il risiko dei grandi allenatori. Ancelotti, Mancini, Sarri, Conte, Inzaghi, Allegri e Di Biagio sono in lizza per la panchina azzurra del futuro.