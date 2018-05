Il QS-Sport: "Morata vede i bianconeri: Higuain il sacrificato di lusso"

© foto di Federico Gaetano

"Morata vede i bianconeri: Higuain il sacrificato di lusso". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport, che si concentra sulle strategie di mercato bianconere. Ieri il centravanti spagnolo - uno dei grandi esclusi dal Mondiale russo - è stato paparazzato in un noto ristorante di Milano, dalle parti di via Montenapoleone, per un pranzo a tre, col suo agente Juanma Lopez e il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. Sul tavolo un ritorno in bianconero, dove per due stagioni (dal 2014 al 2016) Alvaro aveva talmente fatto bene da meritarsi la recompra (per 24 milioni) del Real Madrid. Perché l’affare sia possibile, servirà un grande sforzo della Juve: il Chelsea è disposto a concedere un pagamento dilazionato (magari prestiti onerosi come con Cuadrado), ma non a regalare Morata. Probabile che i bianconeri decidano di immolare sull'altare della trattativa un’importante cessione. Tutto fa pensare a Gonzalo Higuain.