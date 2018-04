Il QS su Inter-Juve: "Icardi-Dybala, in due per un posto al Mondiale"

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

L'edizione odierna del QS dedica un focus al Derby d'Italia di sabato prossimo tra Inter e Juve, importante non solo per la classifica, ma anche per le ambizioni iridate dei due attaccanti argentini che si confronteranno in quello che è un vero e proprio "spareggio": "Icardi-Dybala, in due per un posto. Sabato come una finale mondiale".