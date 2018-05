Il QS sulla Tim Cup: "Tra Juve e Milan è sempre in palio la storia"

"Tra Juve e Milan è sempre in palio la storia", scrive questa mattina Il QS nel giorno della finale di Tim Cup. Bianconeri a caccia del quarto doblete campionato-coppa di fila: finora nessuna squadra ci è mai riuscita. Allegri carica Dybala: "Paulo farà una grande partita". In attacco Douglas Costa favorito su Mandzukic, dietro spazio a Barzagli e Benatia. Gattuso vuole regalare il primo successo a Yonghong Li: "Per noi è come una Coppa del Mondo".