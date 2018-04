Il Quotidiano Sportivo sulla Juventus: "Le mani sullo scudetto"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Le mani sullo scudetto". Il riferimento è alla Juventus, che batte per 3-0 la Sampdoria in casa e aumenta di altri due punti il vantaggio rispetto al Napoli, bloccato dal Milan sullo 0-0 a San Siro con Donnarumma che nega il gol a Milik al 92' con una vera e propria prodezza. Ora i punti di distacco sono 6 e il settimo titolo consecutivo è sempre più vicino.