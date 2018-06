Il Quotidiano Sportivo sulla Juventus: "Via Dybala per Milinkovic"

© foto di Lazzerini

Il Quotidiano Sportivo di questa mattina apre in prima pagina con il mercato della Juventus titolando: "Via Dybala per Milinkovic". La tentazione bianconera è quella di cedere il numero 10 per poter accelerare per il centrocampista serbo di proprietà della Lazio. Intanto l'Inter prova ad allontanare le voci di mercato sul capitano Icardi con un'offerta di rinnovo da 8 milioni a stagione.