Il Tempo apre con Di Francesco: "Roma, conta la SPAL"

"Roma, conta la SPAL", Il Tempo in edicola questa mattina apre con le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la SPAL. Alle 15 a Ferrara il tecnico chiede di non pensare a martedì ma schiera le riserve. Turnover totale: esordio di Silva (Kolarov non parte), Schick al posto di Dzeko.