Il Tempo in prima pagina: "Forza Sean!"

"Forza Sean!" titola Il Tempo oggi in prima pagina: "Sean Cox è in coma dopo essere stato pestato a Livepool da due ultras (arrestati) della Roma. Dopo la morte del tifoso napoletano, romanisti ancora alla sbarra. SOS per la vendetta hooligans. E ora l'UEFA minaccia sanzioni durissime. Ecco cosa rischia l'Olimpico".