Il Tempo titola: "La rivoluzione romanista"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La rivoluzione romanista", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Tempo in edicola questa mattina. Dopo l'addio di Salah, Manolas e Paredes sono vicini allo Zenit. Monchi prende Karsdorp, tratta Seri e cerca due attaccanti. Intanto Nainggolan giura fedeltà: il belga si toglie da solo dal mercato. No a Mourinho e Conte per restare alla Roma.