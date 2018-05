Il Tempo titola: "Roma per il podio: col Sassuolo serve un punto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma per il podio", titola oggi Il Tempo. Come sottolinea il quotidiano, nella gara di questa sera in casa del Sassuolo ai giallorossi servirà infatti almeno un punto per avere la certezza del terzo posto in classifica. Un traguardo che in casa capitolina nessuno intende lasciarsi sfuggire all'ultima giornata.