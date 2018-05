Il Tempo titola: "Spareggio Champions: Lazio, fai la storia"

© foto di Federico Gaetano

"Spareggio Champions: Lazio, fai la storia". È questo il titolo dell'edizione odierna de Il Tempo, per quanto riguarda l'attualità biancoceleste. La squadra di Inzaghi stasera all'Olimpico affronterà infatti l'Inter in una vera e propria finale per il quarto posto. Due risultati su tre a disposizione dei padroni di casa, forti dei loro tre punti di vantaggio in classifica sui nerazzurri.