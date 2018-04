Inter, è tornato il mal di gol: terza gara a secco

© foto di www.imagephotoagency.it

Il problema dell’Inter è tornato ad essere il mal di gol. Dopo l’abbuffata contro Samp e Verona, i nerazzurri si sono persi in un mare di sprechi e per la prima volta in campionato sono rimasti senza segnare per tre gare di fila, come non succedeva dal febbraio 2012, ricorda La Gazzetta dello Sport. Un tris a secco c’era già stato a cavallo di Natale, ma col derby di Coppa Italia tra la sconfitta col Sassuolo e lo 0-0 con la Lazio. Quello di ieri tra l’altro è il sesto pareggio senza gol dei nerazzurri, il quarto in trasferta, dove peraltro nelle ultime 9 sono fermi a una vittoria, con 8 punti sui 27 disponibili. Un bilancio ben poco da Champions.