Inter, Corriere della Sera: "Buio a San Siro. Come uscire dalla crisi?"

Prima pagina del Corriere della Sera, quotidiano di informazione generalista, dedicata in parte anche al calcio. Nell'apertura, infatti, campeggia una foto di Spalletti a metà pagina. La sua Inter è uscita sconfitta in casa contro il Parma nell'anticipo di ieri e il giornale titola: "Inter, buio a San Siro. Come uscire dalla crisi?".