Inter-Milan, Corriere della Sera titola: "Un derby per svoltare"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A volte, si sa, una stracittadina può cambiare il corso di una stagione. Anche l'apertura delle pagine sportive dedicate al calcio del Corriere della sera è dedicato a Inter-Milan: "Un derby per svoltare". Perché sia nerazzurri che rossoneri sono in salute, i primi un po' più avanti rispetto a Higuain e compagni. Chi vince ne guadagna in fiducia, oltre che in punti.