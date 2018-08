Inter, Skriniar è in dubbio per il Sassuolo: pronto Miranda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani il debutto dell'Inter sul campo del Sassuolo e Keita ci sarà, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che sono stati risolti i problemi burocratici legati al visto che lo avevano portato a tornare in Francia giovedì. Ieri ancora out Nainggolan e Skriniar si è allenato ancora a parte ma questa mattina effettuerà la rifinitura ed è in dubbio per un impiego da titolare: il ballottaggio con Miranda - si legge - resterà vivo fino alla fine.