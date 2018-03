Italia, Gazzetta dello Sport: "Balotelli non c'è ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nasce l'Italia di Di Biagio, Balotelli non c'è ancora. La Gazzetta dello Sport anticipa le possibili scelte del Ct della nazionale che non dovrebbe chiamare l'attaccante del Nizza: Zaza è in vantaggio da terzo attaccante. La novità annunciata è Chiesa a cui si aggiunge anche il centrocampista Pellegrini. Un’Italia con il 4-3-3 - si legge - può essere questa: Buffon; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Pellegrini (Parolo), Jorginho, Verratti; Chiesa (Candreva), Immobile, Insigne.