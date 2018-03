Italia, Gazzetta dello Sport: "Questa nazionale non riparte"

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa Italia non riparte, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando del ko per 2-0 contro l'Argentina bis senza Messi. Qualche segnale positivo arriva da una ventina di minuti del secondo tempo che illudono, ma in realtà - si legge - non siamo usciti dal tunnel della depressione post-Spagna. Anche Insigne dimostra che la maglia dell'Italia gli pesa il doppio di quella del Napoli e sbaglia un'occasione enorme sullo 0-0. Di Biagio si adegua alla tradizioni recente e va ko anche lui con l'Argentina, irraggiungibile anche senza Messi.