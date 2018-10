Italia, Il Mattino titola: "Aggrappati a Insigne"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Aggrappati a Insigne", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino. Sfida decisiva in Polonia per la Nations League. L'Italia di Mancini chiede a Lorenzo fantasia e gol. È una sfida anche tra compagni del Napoli: Zielinski riconfermato, dubbi per Milik.