Italia, La Stampa sull'amichevole con l'Argentina: "Come siamo Messi?"

Spazio alla Nazionale italiana nella sezione sportiva del quotidiano La Stampa, che titola: "Come siamo Messi?". Stasera c'è in programma a Manchester l'amichevole contro l'Argentina, con gli azzurri che tornano in campo a quattro mesi dal disastro di Milano contro la Svezia. C’è l’Albiceleste di Leo Messi come risveglio dall’incubo dello spareggio verso la Russia. L'attaccante del Barcellona e Gonzalo Higuain faranno le prove generali per il prossimo giugno, gli azzurri no.